Scioli: “No se puede comparar a un gobierno democrático con una dictadura atroz”

MALDONADO

El candidato a diputado nacional por la lista de Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, se diferenció del kirchnerismo que asemeja el Gobierno de Mauricio Macri a la dictadura por la desaparición de Santiago Maldonado: “No se puede comparar a un gobierno elegido democráticamente con una dictadura atroz”, afirmó.

En declaraciones a La Red, el ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato a presidente intentó suavizar el rótulo judicial de “desaparición forzada de persona” a propósito de Maldonado y, separándose de dirigentes de su espacio, opinó que no se puede comparar el Gobierno de Macri con el terror que se vivió durante los sucesivos gobiernos de facto en nuestro país.

En esa línea, el candidato a diputado por el espacio que lidera Cristina Kirchner reclamó: “El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para no acentuar las divisiones que se ven, que hasta en el caso de Santiago Maldonado se ponen en evidencia”.