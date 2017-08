Cristina acusó al Gobierno de manipular el resultado y espantar inversiones

RUMBO A OCTUBRE

La ex presidenta y candidata a senadora nacional Cristina Kirchner celebró ayer el triunfo de Unidad Ciudadana en las Paso en la Provincia de Buenos Aires y destacó que “perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste”.

“Dos de cada tres argentinos dijeron que no y la suma no es caprichosa, porque por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía y de ponerle un límite al ajuste y al desempleo”, sostuvo la ex presidenta al encabezar el acto de relanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Atenas, en La Plata.

“Estamos frente a un Gobierno con una inmensa, inaudita e inédita concentración del poder del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, al que también se le suma todo el poder privado concentrado. El mediático, económico, financiero e internacional. Una concentración de poder a la que la ciudadanía y la sociedad libre le debe poner un límite, porque no es bueno para nadie”, manifestó.

Cristina Kirchner señaló además que “es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo” y dijo que “todo esto también tiene que ver con la mentira y la manipulación”.

En este sentido, insistió que Unidad Ciudadana reclamará “poder acceder a una auditoría de sofware en el cual ingresan los datos” y advirtió: “¡Ahora me doy cuenta por qué con tanto ahínco querían el voto electrónico!”.

“No se seduce así, se seduce teniendo buena gestión y dándole garantía a los inversores de que hay una responsabilidad institucional en el país”, lanzó.

Tras advertir que el “modelo económico” de Cambiemos es “insustentable e insolvente”, con un déficit “más grande desde 1910”, la ex presidenta hizo una convocatoria “que abarque a todos los argentinos” para transmitir el mensaje de Unidad Ciudadana “desde el amor y la construcción positiva, respetando la construcción que la ciudadanía hizo del gobierno y la oposición” en las Paso. “Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre pero sin exitismo, que es el padre de las derrotas”, afirmó.

La ex presidenta pidió la aparición con vida de Maldonado: “La Gendarmería es la misma que en diciembre de 2015. Lo que cambió es el Gobierno. Las fuerzas sólo reciben órdenes. Lo que cambió son las órdenes. Quizás la causa por la desaparición forzada de Santiago sea demostrar poder frente a los manifestantes”.