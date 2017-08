Marcos Peña dio su informe en Diputados y se cruzó con la oposición por Santiago Maldonado

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio su informe de gestión en la Cámara de Diputados y además de hablar de la economía del país y del aumento del consumo, tuvo su cruce con la oposición por la desaparición de Santiago Maldonado.

El bloque de legisladores del Frente para la Victoria estaba decidido a indagar sobre la desaparición del joven y sus integrantes lo hicieron cada vez que les tocó preguntar: "¿Donde está Santiago Maldonado?".

El jefe de ministros escuchó una por una todas las consultas de los diputados opositores y respondió: "Quiero ser muy claro en nombre del presidente Macri, somos los primeros interesados en que aparezca Santiago Maldonado; es la primera prioridad que nos tiene que unir a todos, la aparición con vida".

Peña, además, criticó "el intento político de tratar de insinuar similitudes con la dictadura, porque carece de fundamentos y tan solo se explica con motivaciones políticas; pedimos prudencia y trabajar dentro de las instituciones".

Tras un cuarto intermedio, el Jefe de Gabinete volvió a responder preguntas por la desaparición de Maldonado, y reiteró que "todas las hipótesis están abiertas, y ese es el principio de trabajo desde el cual se ha trabajado desde el primer día". "Según el informe de la juez y la fiscal no hay elementos de prueba en el expediente que certifiquen que estamos hablando de una desaparición forzada", reiteró, al tiempo que destacó que "no hay prueba que pueda validar la hipótesis de que estaba o no en ese lugar, si fue o no llevado por la Gendarmería, si fue o no una desaparición forzada".

Respecto de la responsabibilidad del Gobierno en la investigación, Peña consideró que el Ejecutivo "ha colaborado desde el primer momento de la investigación".