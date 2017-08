Causa Ciccone: arranca el 3 de octubre el juicio contra Boudou

IMPRENTA

El juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la operación de compra venta de la ex Ciccone Calcográfica, comenzará finalmente el próximo 3 de octubre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, que encabezará el proceso: el ex vicepresidente y el resto de las partes fueron citados además para el 1 de septiembre próximo para notificarse personalmente de la resolución que fija la fecha de inicio del debate. Junto a Boudou serán juzgados su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la Afip; Guido Lorenzino, ex funcionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa. En tanto, en la causa aún resta definir la suerte del ex titular de la Afip Ricardo Echegaray; así como el de la ex presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura.