Fijaron para el 3 de octubre el inicio del juicio oral contra Boudou

El Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4) fijó para el 3 de octubre el inicio del juicio oral y público por supuestos ilícitos la adquisición fraudulenta a través de testaferros de la imprenta Ciccone Calcográfica, causa que involucra, entre otros procesados, a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía del kirchnerismo.



El TOF 4 citó a las partes para que el próximo viernes se notifiquen la fecha de la audiencia, que comenzará a las 9.30, y otras medidas relacionadas con la producción de la prueba durante el debate oral y público, que se realizará en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. También decidió qué pruebas se producirán durante el debate, como la testimonial, caligráfica, pericias contables y pedidos de informes a distintos organismos.



Además de Boudou, están procesados en la causa su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el sindicado socio y amigo del ex vicepresidente, José María Nuñez Carmona; el ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía de la Nación, Guido Forcieri, el abogado de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone. A todos, con distinto grado de participación, se les atribuyen los delitos de cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con el desempeño de funciones, en el "salvamento" y posterior intento de compra de la empresa que, junto con la Casa de Moneda, imprimía billetes de circulación corriente.