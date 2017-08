Bullrich: “Yo tengo la fuerte convicción de que Gendarmería no fue”

DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO

Noticias Relacionadas Pérez Esquivel pidió la renuncia de Bullrich por la desaparición de Santiago Maldonado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó del programa de Mirtha Legrand y aseguró que tiene la “fuerte convicción de que la Gendarmería” no estuvo involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1º de agosto, tras el ingreso de la fuerza en la Lof mapuche de Cushamen en Chubut.

“Estamos poniendo todo el esfuerzo en encontrar a Maldonado, sin dividirnos en bandos”, expresó la funcionaria.

“Como Gobierno estamos poniendo todos los esfuerzos para la búsqueda de Maldonado, en la Argentina hay muchas personas extraviadas, hay como 5.000”, señaló.

"Nosotros no sabemos si él estaba en Chubut. Yo tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no fue, porque había 40 gendarmes en el lugar, una desaparición forzosa implica que los 40 fueron cómplices”, expresó.

Además, señaló: “Yo me siento segura porque nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de interrogatorio sobre los 40 gendarmes y sobre los otros 30 gendarmes que estaban en la zona y no hubo contradicciones entre ellos”. “Yo no encuentro razón para que 40 gendarmes agarren a una persona y se la lleven”, agregó la funcionaria.

La ministra también se refirió al cambio de carátula de la causa: “La desaparición forzada está totalmente fuera de lugar. La forma en la que se quiere plantear esta desaparición como si fuera responsabilidad del Estado tiene un trasfondo político”, expresó.

También, consideró que la Gendarmería no es la misma fuerza que la de la década del 70. “Es una fuerza muy cercana a la gente y la están pintando como asesina. Hoy se tiene que entender que esta Gendarmería no es la de 1976, ni este Gobierno es el de 1976”, dijo.

“Antes de venir para acá, acabo de hablar con el jefe de la Gendarmería y me dijo que si hubiese alguna posibilidad de que algo hubiera pasado ya se hubiese presentado en el juzgado. Nosotros estamos haciendo un cambio en las fuerzas de seguridad”, continuó.

Por último, acusó a la familia de no colaborar con el Gobierno en la búsqueda. “No tuvimos mucha colaboración de la familia. Hemos tenido nada más que una reunión con uno de los hermanos, que es el que lleva la voz cantante”.

“Yo quiero esperar unos días, quiero esperar las pericias, a mí me hubiera encantado poder hablar con la mamá, que confíe en nosotros y no que nos vea como el enemigo. Yo quiero hablar con la mamá”, agregó.

“Estoy muy angustiada con el tema de Maldonado”, concluyó Bullrich.

En tanto, Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado, afirmó que a su hijo, desaparecido desde el 1° de agosto, “se lo llevó Gendarmería” y que integrantes de esa fuerza de seguridad “se lo llevaron sólo porque estaba ahí”, en referencia al corte de la ruta 40 en el que el artesano y tatuador fue visto por última vez.

“Es amigo de todos, pero no es de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). No sé qué habrán hecho ellos, si son forajidos como dicen. Pero Santiago no es de ellos”, señaló por su lado Enrique Maldonado, padre del joven desaparecido.