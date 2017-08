Encuesta: Cambiemos y Unidad Ciudadana casi no pierden votos

RUMBO A OCTUBRE

Según la primera encuesta de intención de voto que se realizó luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), el escenario en provincia de Buenos Aires cambiará poco en octubre, dado que las principales fuerzas, Unidad Ciudadana y Cambiemos, casi no pierden votos.

El relevamiento, que llevó a cabo la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (Ceop), señaló que la intención de voto para la lista de senadores que encabeza la ex presidenta, Cristina de Kirchner, es de 35,8%. En tanto, para el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, la cifra es 35,5%.

La información, que publicó el diario Página 12, da cuenta de una fuerte fidelidad de los votantes, y al mismo tiempo, evidencia un escenario muy polarizado entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, que se llevarían la mayoría de los votos.

Según el director de la consultora, Roberto Bacman, “uno de cada cuatro de los votantes de Massa dicen que elegirán otra opción en octubre”. “Massa retiene el 73% de sus votantes. Del 27% que emigra, algo más del 13% va para Cambiemos y un 9% para Cristina”, destacó. La fuerza de Randazzo atravesaría una situación similar, pero con chances de perder aún más electores. Sólo “el 49% de los que pusieron la boleta de Randazzo afirma que volverá a hacerlo en octubre”.