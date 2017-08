Producción de industria Pyme subió después de 21 meses

RECUPERACIÓN

La producción de las Pequeñas y medianas Empresas (Pyme) industriales creció en julio 0,6% en relación a igual mes del año anterior, aunque acumuló en siete meses una contracción de 2,2% interanual, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El informe destacó que "la industria Pyme repuntó así después de 21 meses en baja y abre mejores expectativas sobre la posibilidad de finalizar el año en crecimiento".

El presidente de la Came, Fabián Tarrío, evaluó además como un dato alentador que "el 61% de industrias relevadas dijo haber cerrado julio con rentabilidad positiva, la mayor proporción de firmas desde 2012".

El informe indicó que de los 11 sectores del sondeo, seis registraron subas de producción en julio en la comparación interanual y cinco evidenciaron una caída. Los rubros que crecieron en julio fueron: Material de Transporte (+4,5%); Alimentos y bebidas (+1%); Productos químicos (+2,2%); Productos de metal, maquinaria y equipo (+8,4%); Productos eléctrico-mecánicos e informática (+6,9%); y Maderas y Muebles (+0,5%).

En cambio, los sectores que bajaron en julio su producción comparado con el mismo mes de 2016, fueron: Productos de caucho y plástico (-8,1%); Minerales no metálicos (-7,7%); Productos textiles y prendas de vestir (-4,3%); Papel, cartón, edición e impresión (-4,3%); y Calzado y Marroquinería (-0,8%).

Por otra parte, la entidad sostuvo que los movimientos del dólar "no pasaron desapercibidos" y según las estimaciones de los industriales "en promedio los costos subieron 9,5% sólo por ese efecto". Al respecto, señaló que los sectores más afectados fueron Productos químicos; Productos de caucho y plástico; Minerales no metálicos; y Papel, cartón, edición e impresión.

"Todavía hay mucha prudencia entre los empresarios. Si bien el 39,2% de las empresas tuvo un progreso anual, un 36,8% continuó cayendo y el 24% se mantuvo sin cambios", subrayó el análisis.

Resaltó que "la reactivación se va extendiendo, pero muy lentamente dentro del universo de firmas".

"Hasta fin de año, el 43% de los empresarios cree que la producción de sus firmas crecerá, 24% cree que se mantendrá, 10% que bajará y otro 14% se mantiene con incertidumbre, con cierta mejora en las expectativas", puntualizó el estudio.

El Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip) mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias argentinas. La información se obtiene en base a encuestas directas realizadas entre 250 Pymes industriales del país.