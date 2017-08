El rol del rabino

Las redes sociales se ocuparon de él. Pero no lo hicieron para elogiarlo sino para mofarse. Es que al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se le ocurrió disfrazarse de planta para un festival internacional de cine ambiental que se realizó en la capital. Y no faltaron los que se preguntaron por qué el presidente Macri lo mantiene en su Gabinete. Aunque más allá de su particular estilo –que por ejemplo lo llevó a integrar el grupo de amistad de Palestina cuando fue diputado-, el rabino mantiene cierta influencia en el sistema de alianzas que tejió el PRO.