Entre la convivencia y el enfrentamiento

PANORAMA POLÍTICO DE LA SEMANA

El Presidente se enojó como pocas veces desde que desembarcó en el poder. No podía creer que en la Plaza de Mayo acabaran de anunciar un “plan de lucha”, con paro general incluido, luego de que más de un dirigente sindical con peso en la CGT le asegurara, en privado, que la protesta no pasaría a mayores. En medio de esa bronca, Mauricio Macri actuó sin ningún tipo de miramiento.

El mandatario llamó a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le ordenó que avisara a los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Jorge Lemus (Salud), que rodarían cabezas en sus equipos. Las “víctimas” de la marcha cegetista fueron el segundo de la cartera laboral, Ezequiel Sabor, y el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, ambos de sólidos nexos con los gremios.

La drástica decisión reveló, no obstante, la ambigüedad con la que se mueve el Presidente en su relación con el peronismo. De hecho, la eyección de Scervino –presentada como un castigo a los sindicatos- puede ser también interpretada de manera inversa, a modo de pregunta: ¿Hasta ahora Macri había dejado en manos de los popes gremiales el manejo de la caja de las obras sociales?

El mismo razonamiento puede aplicarse en el caso de Sabor, a quien se reprochó en la Casa Rosada su estrecha relación con Hugo Moyano. El despedido secretario de Trabajo tenía una fuerte interna con Triaca, con lo cual su salida fue también una victoria del ministro. Pero lo que quedó en evidencia es la fuerte influencia del jefe camionero en la política laboral del Gobierno.

Moyano lleva una piedra en el zapato que está afectando su relación con el macrismo: la pesada deuda impositiva de la empresa OCA, estimada en 400 millones de pesos, que el titular de la AFIP, Alberto Abad, quiere empezar a ejecutar. Aunque hay otros sectores del Poder Ejecutivo que advierten que la compañía, que está en concurso de acreedores, debe tener un trato especial por insistentes pedidos de Moyano que ha demostrado gran interés en su defensa.

Tanto es así, que trascendió un fuerte entredicho entre Abad y la Jefatura de Gabinete por el caso de OCA, que tiene una plantilla de 7.000 empleados, todos afiliados a Camioneros. Las miradas se dirigieron entonces hacia Mario Quintana, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno, pero éste se encontraba de viaje cuando surgieron las versiones de renuncia de Abad a la AFIP.

Gabinete en guardia

La que pasó fue una semana brava para los miembros del Gabinete. Si bien se podía esperar que el Presidente se relajara tras la victoria electoral de Cambiemos a nivel nacional, lo cierto es que Macri adoptó decisiones que había postergado para que no tuvieran incidencia en las PASO. Por caso, echó al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

Se trata del funcionario que había implementado el recorte de las pensiones de forma desprolija, perjudicando a personas que realmente las necesitaban. Pero en los hechos, Badino siguió instrucciones “de arriba”. Se sabe que Macri fijó metas de reducción del déficit fiscal y que eso incluye una revisión del gasto. El mismo “esfuerzo” reclama ahora la Nación a las Provincias.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viene de firmar con sus colegas distritales un acuerdo que pone tope a los gastos de las Provincias, que será enviado al Congreso para su tratamiento, junto al proyecto de Presupuesto para 2018, antes del 15 de septiembre. En la Casa Rosada esperan que entre las elecciones de octubre y fin de año sean aprobadas ambas iniciativas.

Pero las proyecciones oficiales, que incluyen el impulso a una reforma impositiva, podrían sufrir alguna alteración –o un estancamiento- si las Provincias endurecieran su postura ante una posible resolución favorable a Buenos Aires sobre el reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal a la Corte Suprema de Justicia para que se restituya el volumen financiero del Fondo del Conurbano, y de aliviar la discriminación a la que están sujetos los bonaerenses.

Como la mayoría de esos fondos son –injustamente- captados por las otras provincias, la Corte se encuentra ante un litigio muy delicado, puesto que los gobernadores tienen peso en el Senado, que es el encargado –llegado el caso- de juzgar a los jueces supremos. Ya se registró, meses atrás, una advertencia de Miguel Pichetto a Elena Highton de Nolasco que ahora se comprende mejor.

Negociar con el PJ

Aquí radica entonces un segundo aspecto de la relación del Presidente con el peronismo, marcado por la necesidad de negociar en el Senado. Eso continuará siendo así tras las elecciones, porque Cambiemos no obtendrá una mayoría en la Cámara alta. Habrá otro elemento a tener en cuenta: la llegada al recinto de Cristina Kirchner, quien pondrá en discusión el liderazgo de Pichetto.

Claro que para la ex presidenta no será lo mismo llegar al Senado en condición de vencedora, que derrotada a manos del oficialismo. En los próximos días, mientras tanto, se conocerá el resultado del escrutinio definitivo en la Provincia y en la Unidad Ciudadana estiman que Cristina Kirchner se impondrá a Esteban Bullrich –el candidato de Cambiemos- por al menos el 1,5% de los votos, un margen estrecho que la debilita para octubre y en la interna peronista.

En su reunión con los intendentes de la Tercera Sección, la ex presidenta afirmó que la UC “recuperó 16.000 votos de La Matanza, 7.000 de Almirante Brown y varios miles de Lomas”, con lo cual se mostró convencida de que el escrutinio la consagrará ganadora de las PASO. También les prometió mayor protagonismo a los jefes comunales en la segunda etapa de campaña electoral.

Esa promesa, que repitió ayer en la Primera Sección, pudo sonar paradójicamente a los oídos de los intendentes a modo de advertencia, ya que serían corresponsables en caso de una derrota electoral en octubre. Por las dudas, algunos tienden puentes con la gobernadora María Eugenia Vidal. “Los cheques para los sueldos no salen del Instituto Patria”, razonan con pragmatismo.

En la foto tomada en Lomas posaron junto a Cristina Kirchner tres intendentes que hablan una vez por semana con Federico Salvai, el hombre fuerte del Gabinete de Vidal. No es que jugarán a perder en octubre, pero lo que realmente les importa es ganar en sus distritos para seguir controlando los concejos deliberantes, más allá de la suerte que pueda correr la ex presidenta.

En la mira judicial

Cristina Kirchner ya sabe que tendrá que volver a declarar en los tribunales de Comodoro Py en noviembre, dos semanas después de las elecciones y antes de asumir como senadora, sospechada de haber participado en maniobras de lavado de dinero en la causa Hotesur. El mismo derrotero transitarán sus hijos Máximo y Florencia. Y las vinculaciones con Lázaro Báez volverán a escena.

En otros períodos preelectorales hubo hechos de violencia y agitación, a veces adjudicados a “mano de obra desocupada”, de relación con fuerzas de seguridad. Pero la presente escalada debe vincularse también al “componente mapuche” a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo esclarecimiento urge.

Los fines de año suelen también ser complicados política y socialmente. Para ese momento, el presidente Macri ya sabrá si la CGT avanza con un paro general o si se repliega, como él pretendía antes de la marcha a Plaza de Mayo. También se conocerá si Cristina Kirchner sigue teniendo peso en la política argentina, en condiciones de mantener una proyección a 2019, o si quedará recluida en el Senado, como en los últimos años sucedió con Carlos Menem.

En definitiva, lo que empieza a estar en juego hasta el recambio legislativo de diciembre es el mapa del poder sobre el cual desplegará su gestión Macri, quien afronta ahora una verdadera encrucijada que le plantea un sector del peronismo. En el gobierno sostienen que necesitan una contundente victoria electoral para encarar un plan de reformas estructurales como las requeridas por el país.