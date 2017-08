“A Santiago se lo llevó la Gendarmería"

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA

Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado, afirmó que a su hijo, desaparecido desde el 1° de agosto, "se lo llevó Gendarmería" y que integrantes de esa fuerza de seguridad "se lo llevaron sólo porque estaba ahí", en referencia al corte de la ruta 40 en el que el artesano y tatuador fue visto por última vez.

"Es amigo de todos, pero no es de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). No sé qué habrán hecho ellos, si son forajidos como dicen. Pero Santiago no es de ellos", señaló Enrique Maldonado, padre del joven. Los padres de Maldonado rechazaron que se hayan negado a que les tomen muestras de sangre y saliva para cotejar su ADN con manchas de sangre y cabellos hallados en una camioneta de la Gendarmería. Según se cuenta en la entrevista, aceptaron hace cuatro días realizarse esos estudios.

"Nunca dijimos que no. No nos lo habían pedido antes. Nos dijeron que vamos a tener que ir a Mercedes. Claro, ¿Cómo no vamos a ir?", subrayó el padre. En una conferencia de prensa brindada el martes, tras una reunión con organismos de derechos humanos, la ministra Patricia Bullrich señaló que el viernes de la semana pasada "fue la Policía Federal a 25 de Mayo (localidad donde vive la familia de Maldonado) a sacarle una prueba de ADN a la madre de Santiago" y que "hubo negativa a hacerlo porque no podía ser la Policía Federal".

"Él nunca tuvo militancia política porque descree de la política. Él tiene compromiso social. Se hace amigo de todo el mundo y apoya las causas que le parecen justas. Por eso estaba en el corte de la ruta", explicó la madre de Santiago.