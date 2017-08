El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, expresó su deseo de que "haya una reacción de los trabajadores" en las urnas, ya que es "la única manera de derrotar al Gobierno".

El referente sindical se quejó de que el presidente Mauricio Macri "desprecia a los trabajadores" y consideró que confrontar con los sindicatos "puede ser una estrategia del Gobierno" en el marco de la campaña, aunque aclaró que "no asustan" las advertencias de los funcionarios nacionales.

"La única manera de derrotar al Gobierno es en las urnas. Ojalá que haya una reacción de los trabajadores que la están pasando mal y el 22 de octubre el Gobierno vea que hay una gran parte de argentinos que no comparten este modelo económico", sostuvo el secretario gremial de la CGT.

Moyano reclamó que el líder del PRO "tuviera un poquito de humildad y vea el descontento que hay en la sociedad por esta política que sólo beneficia a un solo sector".

"Lamentablemente, si bien nos quejamos de la soberbia del Gobierno anterior, ellos son prácticamente igual: desoír, deslegitimar una marcha tan importante diciendo que no sirven las movilizaciones", agregó.

En alusión a la confrontación instalada en esta semana tras la marcha que realizó el pasado martes la Confederación General del Trabajo (CGT) a Plaza de Mayo, Moyano manifestó: "¿Qué es castigar? ¿Nos va a meter presos? ¿Va a cerrar los sindicatos, los va a llenar de inspecciones? Que lo haga, que no amenace. Ojalá que esa misma soberbia que tiene con los dirigentes sindicales la tenga con los empresarios".