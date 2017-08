Citaron a indagatoria a la ex presidenta Kirchner

CAUSA HOTESUR

El juez federal Julián Ercolini citó ayer a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a su detenido contador Víctor Manzanares y al también preso Lázaro Báez en la causa que investiga un multimillonario lavado de dinero proveniente de pago de sobornos, a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.

Las declaraciones de un total de 24 acusados comenzarán el 5 de octubre con la apoderada de la firma “Kank y Costilla” del grupo Austral Construcciones, María Alejandra Jaimeson, y terminarán el 20 de diciembre con el escribano de Báez, Ricardo Albornoz, según la resolución del magistrado.

Las indagatorias comenzarán antes de las elecciones de octubre próximo pero la ex Presidenta está citada para después: el 9 de noviembre a las 10 en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro.

Para el 13 a la misma hora se convocó a Máximo Kirchner y para el 15 del mismo mes a Florencia, los dos hijos de la ex Presidenta y actual candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.

Además se resolvió mantener la inhibición de bienes de los acusados, incluido la que pesa sobre los 4.664.000 dólares hallados en la caja de seguridad del Banco Galicia que tenía Florencia Kirchner, más el millón de dólares de una de sus cuentas bancarias y 53 mil pesos de otra.

Para el juez hay “bastantes elementos de convicción como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra”.

Los acusados “habrían intervenido en las diferentes etapas de las maniobras que fueron diseñadas y pergeñadas, principalmente, por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último”, concluyó Ercolini, tras analizar el dictamen en el que los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, le habían reclamado las citaciones.

De hecho, el detenido Báez fue citado a indagatoria para el 28 de noviembre, su hijo Martín para el 30, su hombre de confianza Osvaldo “Bochi” Sanfelice deberá concurrir al juzgado el 4 de diciembre y el detenido contador de los Kirchner, Manzanares, será trasladado desde prisión el 12 de diciembre.

También se citó a la sobrina de la ex presidenta, hija de Alicia Kirchner y presidenta de la sociedad “Hotesur”, Romina Mercado, para el 14 de diciembre.