Triaca: "Para nosotros la reforma de Brasil no es un espejo para la Argentina"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que "la reforma de Brasil no es un espejo para la Argentina" e invitó a los dirigentes gremiales a, "en vez de hacer movilizaciones", trabajar para "blanquear a los trabajadores informales".



En declaraciones a la señal televisiva TN, Triaca sostuvo que el gobierno nacional apuesta al diálogo, a través del cual resolvieron "muchos de los problemas que no había resuelto el gobierno anterior".



"Por ejemplo el tema de Ganancias, por ejemplo el tema de la Reparación Histórica a los jubilados, la restitución de los fondos para las obras sociales. Eso se resolvió a partir del consenso, a partir del diálogo", explicó.



Sobre la movilización de la CGT del martes afirmó que es "inoportuna porque es justamente en el momento en el que se crearon 180.000 puestos de trabajo registrados y en un momento de crecimiento de la economía".



También negó que el gobierno tenga en carpeta un proyecto de flexibilización laboral: "Para nosotros la reforma de Brasil no es un espejo para la Argentina. Tiene otros problemas el país.



Tiene 4.500.000 de trabajadores en la informalidad. Por eso le decimos a la CGT que en vez de vez de hacer movilizaciones o hacer paros por qué no trabajamos para blanquear trabajadores, por qué no trabajamos para formar procesos de formación continúa", dijo.