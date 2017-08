La Corte ordenó a la Cámara Electoral un nuevo fallo sobre la candidatura de Menem

La Corte Suprema, por unanimidad, dejó en suspenso la habilitación de Carlos Menem como precandidato a senador nacional por La Rioja, y le ordenó a la Cámara Nacional Electoral que emita un nuevo fallo referido a la postulación del ex presidente, antes del vencimiento del plazo para la habilitación de listas.



La Corte no emitió opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre su habilitación como candidato, pero entendió que la sentencia de la Cámara Electoral contenía "graves defectos jurídicos" que hacían imposible mantenerla, y se basó para ello en "una histórica tradición de precedentes que obligan a descalificar sentencias por arbitrariedad".



Consideró que la Cámara Electoral no analizó el planteo relacionado con la legitimación, es decir, si alguien que no es de la lista puede impugnarla en las elecciones primarias. Tampoco examinó la denominada "preclusión", es decir, si había vencido el plazo para la impugnación, cuestión que ha sido muy importante en la jurisprudencia del alto tribunal para dar seguridad jurídica. De esta manera afectó los derechos de quienes invocaron defensas en el proceso.