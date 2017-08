La Corte convalidó el avance de la causa por supuesta traición a la patria contra el ex canciller Timerman y Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia convalidó el avance de la causa por supuesta traición a la patria contra el ex canciller Héctor Timerman y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.



El máximo tribunal permitió el avance de la investigación de Bonadio al rechazar dos recursos presentados por abogados defensores del ex canciller, que también fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman.



La defensa de Timerman había planteado que la causa por "traición a la patria" no podía prosperar toda vez que existía otra en la que se juzgaba el mismo hecho, pero calificado como presunto "encubrimiento", a cargo de otro juez.



Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort entendían que la causa en manos de Bonadio era una suerte de colectora de la que estuvo en manos de su colega Ariel Lijo, luego de que Casación reabriera la denuncia de Nisman.