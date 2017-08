Maldonado: Garavano quedó con "un sabor amargo" de la reunión

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, insistió en afirmar que "no hay voluntad" de algunos de los organismos de derechos humanos que participaron el martes de la reunión con funcionarios del Gobierno "para trabajar colaborativamente y aunar esfuerzos" para dar con el paradero de Santiago Maldonado, el joven desaparecido desde el 1 de este mes.

Germán Garavano atribuyó la postura de los organismos de derechos humanos a que estaba "todo guionado, con una mirada ya muy clara, casi como un acto político" y consideró que "cruzaron un límite" cuando, sobre el final de la reunión, acusaron a los funcionarios de conocer el paradero de Maldonado y no revelarlo.



"Fue una reunión larga donde se habló mucho del tema y me quedó un sabor muy amargo, mucha tristeza. Mi sensación es que no hay voluntad de algunos organismos que participaron de la reunión para trabajar colaborativamente, de aunar esfuerzos para esclarecer esta situación", dijo Garavano en declaraciones a radio El Mundo sobre el encuentro del que participó junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.



El ministro mencionó que Bullrich hizo "una oferta muy concreta, incluso para viajar a Esquel y trabajar juntos" y que desde su cartera ofrecieron realizar reuniones semanales para seguir "la evolución del caso", lo que rechazado por los dirigentes, entre quienes estaban "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.