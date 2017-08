Una familia tipo necesitó $15.024,72 para no ser pobre durante el mes de julio

DATOS DEL INDEC

El valor de las canastas básicas de alimentos, que determina el umbral de indigencia de la población, como la total, que agrega los bienes no alimentarios y servicios públicos y privados esenciales, subió en julio por debajo de la tasa de inflación que fue de 1,7%, según los índices oficiales de precios.

La actualización del valor de la CBA para una familia tipo de dos adultos y dos menores arrojó que en el último mes un hogar medio del área del Gran Buenos Aires necesitó poco más de 200 pesos por día para no ser indigente. Aumentó 1,43 por ciento.

En tanto, la CBT también se encareció poco más de 1,4%, a $500 por día para un grupo habitacional medio del área urbana. Ese fue el ingreso mínimo que por todo concepto debieron reunir las familias para no caer en estado de pobreza.

En los últimos doce meses esos valores referenciales aumentaron por debajo de la inflación del 21,6%: la CBA se encareció 19,1% y la CBT 20,5 por ciento.

A partir de ahí, cabe esperar que la próxima medición de los niveles de pobreza e indigencia arroje menores tasas y cantidad de personas afectadas que un año atrás, porque en ambos casos la mayor parte de los generadores de ingresos recibieron subsidios familiares y Asignación Universal por Hijo, que se elevaron 35% y 44%, en el mes y acumulado de los primeros siete meses respecto de igual tramo del año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda. El dato real de la cantidad de pobres e indigentes en todo el país al cierre del primer semestre se difundirá el 28 de septiembre, según el calendario que se fijó el Indec.

Suben expectativas

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella registró que “la inflación esperada por la población para los próximos doce meses se mantiene en 20%, según la mediana de las respuestas, y bajó en 1,4 puntos porcentuales respecto de la medición de julio de 2017, a 27,9 por ciento”.

Y como ha venido ocurriendo en los últimos meses, una vez más, las expectativas de inflación se mantuvieron más altas para los residentes en el interior del país y el Gran Buenos Aires que en la Capital Federal.

Por otro lado, el índice General de Expectativas Económicas de Kantar TNS Gallup repuntó en un punto porcentual, a 89 unidades; “continúa una consolidación positiva en líneas generales respecto al primer semestre”, sintetiza el informe privado.

El índice se obtiene de los resultados de una encuesta mensual que cubre alrededor de 1.200 casos en todo el país donde se realiza la siguiente pregunta: “Comparando los precios de ahora con los de un año hacia delante, ¿alrededor de qué porcentaje espera usted que, en promedio, los precios suban en los próximos doce meses?”.