Maldonado: Bullrich pidió que todos ayuden en la búsqueda

DESAPARECIDO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseveró que la búsqueda de Santiago Maldonado es “prioridad” para el Gobierno, solicitó que se trabaje “en forma conjunta” para encontrarlo y que del tema “no se hagan bandos políticos”. Lo dijo en una transmisión en vivo, a través de Facebook Live, respondiendo preguntas de los ciudadanos junto con su par de Justicia, Germán Garavano.

Luego, en una reunión entre altos funcionarios del Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos para tratar la desaparición de Maldonado, concluyó con acusaciones cruzadas, con los ministros Garavano y Bullrich indicando que las entidades no están dispuestas a trabajar en conjunto, mientras que Estela de Carlotto y Taty Almeida dijeron que la administración nacional no acepta tratar el caso como una desaparición forzada.

“El resultado no fue positivo, no fue el que esperábamos”, sentenció Garavano.