Arroyo Salgado encabeza las tareas de recuperación de los restos del avión que cayó en el Delta

Tras haber confirmado anoche el hallazgo de restos humanos dentro del avión, pertenecientes a los tres tripulantes, la magistrada se encuentra abocada, en conjunto con la JIAAC, a la tarea de lograr extraer el avión de la manera más entera posible en entre el barro y agua para poder reunir elementos que puedan establecer las causas del siniestro.



La titular de la JIAAC, Pamela Suárez, advirtió hoy en declaraciones a la prensa que “el tiempo que demande la investigación va a depender de muchas variantes y del estado en que se recuperen los restos de la aeronave”.



"Pueden ser seis meses, o menos o más. No lo podemos saber en este momento porque todavía estamos realizando el trabajo de campo y hasta tanto no terminemos, no podremos contar con los elementos necesarios para la investigación”, agregó.