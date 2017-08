De Vido se notificó por escrito del inicio del juicio oral por la Tragedia de Once

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido afirmó que el juicio oral en su contra por la tragedia del tren de Once -que comenzará el 27 de septiembre próximo- es "un acto más de persecución del gobierno" del presidente Mauricio Macri.

Julio De Vido concurrió a la sede de los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro, para notificarse del inicio del juicio oral en su contra por el choque de una formación del ferrocarril Sarmiento contra la cabecera del andén 2 de la estación de Once, del que se cumplen este martes cinco años y medio.



La presencia del ex ministro en los Tribunales Federales de Retiro coincidió con la fecha en la que se cumple un nuevo mes del trágico accidente que le costó la vida a 51 personas y una por nacer, con lo cual los familiares de las víctimas trasladaron el acto que habitualmente realizan en la estación de Once a la puerta de los Tribunales Federales de Comodoro Py.



"Nadie está más dolido que yo de lo que pasó, pero hay que esperar que la Justicia actúe, lamentablemente el contexto electoral no es el mejor momento; es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Yo fui metido por la ventana en esta causa, donde no fui mencionado en la instrucción ni en el debate anterior", sostuvo De Vido en referencia al juicio oral, al retirarse de la sede del Tribunal Oral Federal 4, donde firmó la notificación del inicio del proceso el próximo 27 de septiembre por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta".