Tras las PASO, impulsan una baja de impuestos en un plazo de cinco años

REFORMA TRIBUTARIA

Tras las Paso y con los cañones apuntando a las legislativas del 22 de octubre, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, propuso una reducción gradual de impuestos “en un plazo de cinco años”. En tanto, señaló que el proyecto oficial de reforma tributaria será presentado “en muy poco tiempo” en la Cámara de Diputados y propondrá cambios graduales en un plazo de cinco años.

“Tenemos un plan muy visible: metas fiscales, un Banco Central con metas propias, una reforma tributaria que va a ser presentada dentro de muy poquito tiempo, una ley de responsabilidad fiscal que va a fijar el gasto de las provincias y el Estado nacional; tenemos un programa de apertura gradual al mundo”, dijo el ministro.

Se propondrá que los impuestos “vayan bajando en cinco años”, dado que no hay otra forma de hacerlo sin afectar a los sectores más vulnerables de la población, apuntó.

“Bajar el déficit y los impuestos, en el corto plazo, son dos objetivos que se chocan entre sí. No hay otra manera de salir de 12 años de despilfarro, corrupción, que no sea de manera gradual si queremos poder hacerlo atendiendo a los que menos tienen y sin dañar el tejido social”, detalló al respecto.

Asimismo, dijo que “va a haber lugar en esta economía para todos los argentinos” y agregó que “si crecemos 20 años al 3% anual, vamos a duplicar los ingresos y vivir en un país mejor”. “Esta será la primera generación que dejará un país mejor que el que recibió”, consideró. En ese contexto, remarcó que otro tema es discutir cómo se lleva a cabo el gasto en la Argentina. “Hoy gran parte del gasto que hace el Estado nacional es en las provincias. El Estado transfiere recursos para que las provincias ejecuten y, probablemente, esa no es la manera más eficiente. Si estuviera directamente en las provincias, y la Nación se quedara con mecanismos que evalúen la ejecución, podríamos bajar muchísimo los costos, porque la provincia está más cerca de quien recibe ese gasto. Eso debe estar dentro de una mesa de discusión”, señaló.

Consultado sobre una posible reforma del sistema previsional, Dujovne dijo que “es un tema tan relevante y sensible que no hay manera de que se produzca una reforma previsional que no sea por consenso”.

“El Gobierno tiene que tomarse esos tres años (que da la ley para la reforma) y elaborar una propuesta donde tengamos el acuerdo de la oposición, la CGT y el empresariado”, añadió.

En otro orden, el ministro de Hacienda se refirió a la cotización del dólar y sostuvo que “ahora tenemos un valor que anda entre 17 y 18 pesos” y que lo encuentra “muy razonable”. Respecto de si se cumplirá la meta de inflación del 17% del Banco Central, Dujovne opinó que “todos los países que bajaron inflación viniendo de niveles altos no se fijan tanto en eso”, al tiempo que agregó que lo que importa “es la persistencia en la búsqueda del objetivo”. Además, dijo que el país tiene que llegar a una inversión “más o menos del 20% del PBI, para que el crecimiento potencial de la economía pueda sostenerse en niveles anuales por encima del 4%”. Por último, dijo que “este 2017 Argentina va a crecer cerca de 10% interanual”. “En el segundo trimestre hay un salto en la importación de bienes de capital, con un incremento muy grande en la producción de bienes de capital, maquinaria y equipo local” concluyó.