Pablo Moyano reclama “una CGT combativa y en la calle”

RECLAMO SINDICAL

El secretario Gremial de la CGT y general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, se pronunció ayer por la construcción de una CGT “fuerte, combativa y en las calles, para luchar contra un gobierno que desprecia a los trabajadores”. Moyano, además, manifestó esperanza de una “reunificación” de la central obrera en 2018, con un único titular y todos los gremios en su estructura.

Antes de la movilización de protesta que hará mañana la CGT a la Plaza de Mayo en rechazo de “las políticas económicas oficiales”, Moyano aseveró que esa convocatoria será “el primer paso de otras medidas más importantes a adoptarse en un Comité Central Confederal a principios de septiembre próximo, porque las Paso no cambiaron la realidad nacional”.

“La situación del país y de los trabajadores no es buena y, el Gobierno se empecina en mantener un modelo económico que excluye a millones de argentinos. Falta trabajo, hay despidos e invasión de productos extranjeros, lo que destruye a centenares de pequeñas y medianas empresas (Pymes), en especial textiles y del calzado. Pero el Ejecutivo sólo gestiona para ricos y empresarios”, afirmó.

El dirigente gremial, quien el sábado recibió en la CGT a las conducciones de ambas CTA -que se sumaron a la marcha de mañana- condenó “la reducción de las retenciones agrarias y la eliminación de las mineras” y señaló que, sin embargo, “el gobierno no tocó la renta financiera”, lo que le permitió a los bancos ganar en los últimos meses 40 mil millones de pesos sin abonar impuestos, según dijo.

El sindicalista rechazó la postura oficial de “no recibir ni escuchar a la CGT, lo que demuestra su desprecio a los trabajadores”, y dijo que sólo “inventan reuniones para la foto”.

Moyano, quien el viernes encabezó un plenario de 15 delegaciones regionales de la central obrera, exigió un urgente aumento jubilatorio, la reducción real de la inflación, el cese de los despidos y suspensiones y la defensa del trabajo argentino.

“La CGT debe tener otra impronta. ¿Para qué quiero una linda y gran oficina en Azopardo? ¿Para mirar por televisión las marchas de los grupos de izquierda, las CTA o los movimientos sociales? La CGT debe estar en la calle y ese es mi compromiso y el de Juan Carlos Schmid. Más allá de las diferencias ideológicas, la central obrera siempre acuerda la unidad en la acción con las CTA”, expresó. El dirigente gremial también manifestó su “respeto” hacia los movimientos sociales -que participarán en la marcha- y sostuvo que “son compañeros informales, que están en negro o desocupados, forman parte de la sociedad y no pueden ser ignorados, por lo que la CGT los escucha y genera con ellos proyectos conjuntos”.