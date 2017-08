El peronismo de Santa Fe apunta a la “unidad” para hacer frente al macrismo

TRAS LAS PASO

El ex ministro de Defensa durante el kirchnerismo Agustín Rossi fue uno de los ganadores de las Paso, ya que con su victoria en la interna peronista santafesina y el triunfo del justicialismo en la general (si se suman los votos de Rossi y los de la ex jueza Alejandra Rodenas y los de Pablo Di Bert, superaron a Cambiemos por unos 10.000 votos), quedó bien posicionado de cara a las generales de octubre.

Sin embargo, el ex candidato a Gobernador sabe que la diferencia sobre el radical macrista Alberto Cantard no es lo suficientemente amplia como para confiarse, y busca atraer los votos del espacio peronista que lideró Rodenas y también apunta a sumar adhesiones de otros espacios.

Luego de que el peronismo fuera la fuerza más votada en Santa Fe, el ex ministro de Defensa encabezó un plenario en Rosario y llamó a la militancia a “invitar generosamente a cada ciudadano y ciudadana que quiera cambiar el rumbo de la política económica de Cambiemos, sin importar a quién votaron el domingo pasado”.

En esa línea, el candidato a diputado nacional del Frente Justicialista por Santa Fe se reunió con Rodenas, y acordaron “trabajar juntos para frenar la hegemonía macrista” en la provincia. “Excelente reunión de trabajo en Rosario con Alejandra Rodenas. Vamos a trabajar juntos para frenar en Santa Fe la hegemonía macrista”, dijo el legislador del Parlasur a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, la ex jueza subrayó que con el ex ministro de Defensa están “convencidos de que el Frente Justicialista es la única alternativa frente a la restauración neoliberal macrista”. Por último, Rossi destacó que de “la amplia unidad opositora dependerá la posibilidad de que los santafesinos puedan vivir mejor”.