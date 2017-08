Los productores en pie de guerra

EXPLOTACIÓN PORCINA

Productores porcinos y tres de las cuatro entidades del agro rechazaron la apertura del mercado argentino a la carne de cerdo estadounidense por afectar la producción local y sus riesgos sanitarios, a diferencia de la Sociedad Rural, que reafirmó su vocación por un "comercio abierto".

La apertura del mercado argentino, anunciada por la Casa Blanca, generó el rechazo de la Federación Agraria, que consideró que con esta medida "en lugar de ser supermercado pasaremos a ser el depósito donde Estados Unidos meta las cosas que no puede ubicar en otros lugares".

"El Gobierno dice querer fomentar la producción nacional y el agregado de valor, pero atacar de esta manera a la producción porcina nacional implica desconocer el rol que ésta cumple en las economías del interior del país, el empleo directo e indirecto que genera a través de muchísimas actividades anexas", dijeron los federados.

La postura federada fue similar a la de Coninagro, que consideró "negativa" la decisión del Gobierno argentino. "Esto se dio sin previsión, y así los productores y las empresas no saben cuándo invertir", destacó su presidente, Carlos Iannizzotto.

En una posición similar se expresó el presidente de CRA, Dardo Chiesa, quien cuestionó la medida: "Para nosotros no se tendría que dejar entrar cerdos de Estados Unidos".

La decisión también fue cuestionada por la Asociación de Productores Porcinos (AAPP): "No sólo es un problema porque suma una competencia a la producción argentina, Estados Unidos tiene una enfermedad que no tenemos nosotros y se puede propagar enseguida", advirtió Juan Uccelli, titular de la AAPP.

En cambio, la Sociedad Rural Argentina se diferenció de las otras entidades al reafirmar "la vocación de tener un comercio abierto".

"Todavía estamos sufriendo las consecuencias de habernos cerrado al mundo durante el gobierno anterior", dijo el titular de la entidad, Luis Miguel Etchevehere.

Por el lado de los trabajadores, desde la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne dijeron que "hay que esperar a ver qué pasa cuando ingresen los primeros lotes, pero nunca una importación es buena para los trabajadores". En esa línea recordaron que “ya tuvimos problemas cuando Paladini importaba carne desde Brasil".