Bonadio citó a De Vido por la compra de gas licuado

JUSTICIA

El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a indagatoria al ex ministro kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015.

Además del ex ministro, que fue citado para el 3 de octubre, el juez dispuso que sean indagados el ex secretario de Energía durante el kirchnerismo, Daniel Cameron y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en Planificación, Roberto Baratta.

Para el magistrado, durante el kirchnerismo se pagaron casi 7.000 millones de dólares en sobreprecios en una operación para comprar casi 500 barcos de GNL para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado tomó la decisión de disponer las indagatorias tras recibir un peritaje contable en el que se estimó el valor promedio de cada barco y se detectó el presunto sobreprecio.

El magistrado también citó a declaración a indagatoria a los ex presidentes de Enarsa, Exequiel Espinosa y Walter Fagyas, porque esa compañía del Estado es la que intervino en las compras de los buques de GNL.

Otro de los indagados será ex ministro menemista de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, quien fuera asesor de De Vido en las compras de GNL, mientras que también deberá declarar su hijo Nicolás Dromi miembro de la firma Dysan, que asesoraba a las empresas exportadoras y obtuvo comisiones.

La causa abierta en 2014 se originó luego de que Dromi dijera en una entrevista periodística haber sido asesor de De Vido en una compra de GNL a Rusia y cuestionara la operación, lo que dio origen a una denuncia penal.

La realizaron los entonces legisladores y ahora funcionarios macristas Laura Alonso y Patricia Bullrich y el senador Federico Pinedo y la causa está caratulada "De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita", bajo el número 104567/14.

El ex ministro de Planificación se sentará en el banquillo de los acusados el 27 de septiembre próximo para responder por estrago culposo y administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once, en lo que será el primer juicio oral contra el ex funcionario.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 4, que además ordenó la llamada "instrucción suplementaria" con más medidas de prueba, aceptó convocar a 84 testigos, entre ellos el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y sindicalistas ferroviarios como Rubén "Pollo" Sobrero y Omar Maturano, según la resolución.