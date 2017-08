Piden enviar a juicio a Boudou por la "compra irregular" de 19 autos para el Ministerio de Economía

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy el juicio oral y público de Amado Boudou por "administración fraudulenta agravada", "uso de documento público falso" y otras irregularidades en la compra de 19 automóviles de alta gama destinados al Ministerio de Economía en 2009, cuando el ex vicepresidente de la Nación ocupó esa cartera.



En un dictamen entregado al juez federal Sergio Torres, el fiscal pidió además juicio oral para para el ex titular de la SIGEN Daniel Reposo, el ex director de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros de Economía Alvaro Palencia Reffino, y para el ex secretario Legal y Administrativo de esa cartera Benigno Vélez.



También pidió el enjuiciamiento del presidente de la concesionaria de autos que vendió los vehículos, Fernando Guidi, de "Guido Guidi SA", y su vicepresidente Guido Guidi, según el dictamen al que accedió Télam.



El juez Torres procesó a Boudou por esa operación de compra de 19 automóviles, en un fallo ya confirmado por la Cámara Federal porteña.