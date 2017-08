Congelar algunos precios, nueva estrategia de los supermercados

BAJO CONSUMO

La cadena de supermercados Carrefour anunció el martes la acción Precios Corajudos que contempla el congelamiento por seis meses de una canasta de 1.300 productos de marca propia. La propuesta llega para romper con una política sostenida de la cadena, durante los últimos 10 años, basada en las acciones promocionales y los descuentos asociados con los bancos y la industria. La acción incluye únicamente los productos de la marca Carrefour, que en realidad no son fabricados por la propia cadena, sino elaborados por terceros.

En realidad, Carrefour no fue la pionera en volver a apostar al precio en detrimento de las promos. Hace un par de semanas, Walmart anunció una campaña con más de un punto de contacto. Con el eslogan “Precios imbatibles”, la cadena lanzó un compromiso público de ofrecer una canasta de 480 productos con precios similares a los de los mayoristas, y disponibles todos los días y con todos los medios de pago (es decir, sin necesidad de participar de una promo). Detrás de este tipo de acciones se encuentran las graves dificultades que enfrentan los grandes supermercados, que no sólo son víctimas de un consumo que no termina de reactivarse, sino también del cambio de hábito de los consumidores.