Uno de los jueces que investiga a Sala le concedió prisión domiciliaria

EN JUJUY

El juez Gastón Mercau le concedió ayer la prisión domiciliaria a Milagro Sala. Para que el beneficio se haga efectivo, aún resta que el magistrado Pablo Pullen Llermanos se exprese en el mismo sentido.

La resolución de Mercau surge luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara una medida cautelar en la que ordenaba el traslado a un domicilio de la líder de la Túpac Amaru.

“La cautelar comprendía dos aspectos. El aspecto urgente era resguardar la integridad física de Milagro Sala, que ya lo habíamos cumplido con mayor asistencia médica y apoyo terapéutico. También tiene apoyo terapéutico. La segunda parte disponía un cambio en el lugar de detención y es lo que estamos cumpliendo ahora”, explicó Mercau en una conferencia de prensa.

Pese a la decisión adoptada, Mercau tomó distancia de los argumentos expuestos por la Cidh. Dijo que no está de acuerdo con la medida cautelar, pero que no le queda otra opción más que aceptarlo. “Nosotros firmamos los tratados y hay que cumplirlos porque somos parte del Estado Nacional”, reflexionó.

La líder de la Túpac Amaru tiene prisión preventiva en 3 expedientes distintos por lo que un fallo favorable en una de esas causas no implicaría necesariamente su liberación inmediata.

La detención original se produjo en una causa en medio de un conflicto por un plan de reempadronamiento de cooperativas anunciado por el gobierno provincial y un acampe en la Plaza Belgrano, frente a la Gobernación, que se extendió por más de un mes.



Mercau, además, subroga el Juzgado de Control N° 3, en el que hay un expediente contra Sala por asociación ilícita, fraude y extorsión.

En tanto, el tercer expediente lo tiene el juez Pullen Llermanos. El magistrado dispuso su detención en febrero de 2016 por el encubrimiento de un homicidio ocurrido en 2007.

En el momento que se produzca la liberación, la custodia de Sala estará a cargo de la Gendarmería Nacional, con colaboración, de ser necesario, de la policía jujeña. “Se tiene que acondicionar el inmueble, porque tiene algunos faltantes, y también está sujeto a la resolución del doctor Pullen Llermanos. Una vez que ocurra eso, se haría efectivo”, concluyó Mercau.

Tras conocerse la resolución judicial, Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados defensores de la dirigente social, señaló que “dispusieron un domicilio que no es en el que Milagro residía antes de ser detenida y que esta defensa solicitó que sea considerado en caso de otorgarle el traslado. Ella no vivía en el inmueble de El Carmen, ese es un lugar que demostramos que está arruinado, no tiene luz, no tiene agua, no tiene calefacción, se robaron las ventanas, las puertas, los sanitarios. Esta es una muestra más del hostigamiento al que someten a Milagro y hoy mismo se va a estar notificando esto a la Cidh”.

Por otra parte, los abogados de Sala cuestionaron las restricciones respecto a la cantidad de personas que pueden ingresar al domicilio, que no pueden ser más de siete según dispuso Mercau.