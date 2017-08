Cristina Kirchner dice que se están detectando "irregularidades impresionantes" en las PASO

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, consideró que "se están detectando una serie de irregularidades impresionantes" en las elecciones primarias abiertas (PASO) en la provincia de Buenos Aires que se desarrollaron el pasado domingo.



En un encuentro en el Instituto Patria con el candidato a diputado nacional de la provincia de Santa Fe, por Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, Cristina aseguró que "hay irregularidades" y señaló que "se encontraron 279 urnas donde el telegrama dice que Unidad Ciudadana tiene cero votos".



Respecto a "la actitud del Gobierno nacional y bonaerense" durante el domingo en el comando electoral instalado en Costa Salguero, la ex mandataria opinó que desde Cambiemos "montaron una cosa que no existía para los medios y ahí, a eso de las 22, advertimos que algo raro pasaba".



En tono irónico, la candidata a senadora sostuvo que "después de las 22, la diferencia que era de 6 puntos comenzó a bajar y ellos no volvieron a subir, salvo cuando hablé a las 4 de la mañana -del lunes 14- que la diferencia subió a 0,08.