Le descubren un yate de lujo a Jaime y amplían su procesamiento

El juez federal Sebastián Casanello amplió el procesamiento con prisión preventiva del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, en la causa por "enriquecimiento ilícito", al dar por probado que es el real propietario de un yate de lujo cuya adquisición no pudo justificar, en una decisión que incluyó un aumento del embargo en su contra a 60.050.000 pesos.



El procesamiento, resuelto el 1 de agosto pasado pero difundido este martes, ya fue apelado por la defensa de Jaime y los demás acusados y será revisado por la sala I de la Cámara Federal porteña, según informaron fuentes judiciales. Se trata del mismo tribunal que ya confirmó anteriores procesamientos dictados a Jaime en la misma causa por enriquecimiento ilícito.



"Todas las constancias recabadas en la presente permiten concluir que el verdadero dueño, oculto detrás de quien prestó el nombre para la operación de compra de los bienes, no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio de su enriquecimiento", sostuvo Casanello en el fallo.