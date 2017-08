“No se van a cerrar ramales ni dejarán de funcionar trenes”

POLÉMICA

El secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Germán Bussi, debió salir a aclarar ayer que el gobierno nacional no tiene previsto cerrar ramales ni que dejen de funcionar trenes, tras conocerse un decreto que lo habilita a esas operaciones.

El funcionario salió de esta forma al cruce de versiones aportadas desde la oposición y los principales gremios ferroviarios, tras la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri que delega “en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”.

Bussi, en diálogo con la prensa, dijo que la norma es un “tramite administrativo” debido a que la Ley vigente en la materia “establece que cada vez que uno tenía que desafectar alguna vía en cualquier lugar del país donde éstas ya no se usaban, había que hacer todo un procedimiento administrativo complejo y engorroso hasta elevarlo a nivel de decreto presidencial”.

El funcionario del Ministerio de Transporte sostuvo que las críticas formuladas desde la oposición buscan “dar una idea de que vamos en dirección de abandonar el ferrocarril cuando, por el contrario, claramente estamos yendo a una dirección de recuperar el tren”.

Al buscar explicar el sentido del decreto, Bussi puso como ejemplo “una playa de cargas que está totalmente abandonada hace cincuenta años que no descarga nada; frente a ese pedazo de terreno al que se le puede dar un uso más eficiente para la sociedad en su conjunto, nosotros tenemos la obligación de hacer un trámite administrativo y a eso simplemente es a lo que apunta este Decreto”.