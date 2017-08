Macri recibió el respaldo del vice de EE. UU., Mike Pence

AMPLIA AGENDA

El presidente Mauricio Macri se reunió ayer a solas con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la Residencia de Olivos.

Tras el encuentro, ambos brindaron una conferencia de prensa para comentar los principales temas que tocaron en la reunión bilateral.

En el arranque de su discurso, Macri agradeció la visita de Pence y destacó la fuerte relación entre ambos países y los principales temas de la reunión: “Hablamos de inversiones. Fue una reunión de trabajo que incluyó aspectos comerciales que también avanzan, como el intercambio de lo que producen ambos países. Asimismo, hablamos del G-20 y de la oportunidad de potenciar el desarrollo del continente”.

El Presidente también aseguró que en su charla con Pence ambos se mostraron satisfechos por poder seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción.

La crisis en Venezuela estuvo entre los temas tratados. Allí Macri remarcó un eje diferenciador de la administración de Trump: destacó que no comparte la idea de una intervención militar como solución a la crisis de Venezuela. En este punto, Pence recogió el guante y aclaró que “los Estados Unidos no se van a quedar con los brazos cruzados cuando Venezuela se está destruyendo. El presidente Trump tiene muchas opciones a disposición, pero creemos que al incrementar la presión diplomática y económica sobre Maduro, no sólo en el continente sino en todo el mundo, vamos a lograr por medios pacíficos que regrese la democracia”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente destacó ante la prensa “las fuertes relaciones que existen entre ambos países” y destacó “los audaces programas de cambio para reparar la reputación de la Argentina en el mundo”. “El presidente Trump está con ustedes”, aseguró.

“Argentina ha comenzado un renacimiento económico y político. Lo felicitamos por lo hecho. Ha removido barreras para permitir el crecimiento, invertir en infraestructura, ingresar a la Ocde”, insistió el funcionario de Washington, que además confirmó que en la reunión con Macri hablaron de “aumentar el comercio bilateral en beneficio mutuo”.

Durante el paso de Pence por Buenos Aires no hubo anuncios de nuevas inversiones concretas de parte de Estados Unidos. Pero quedó en claro que la administración norteamericana le dio un fuerte espaldarazo a la Argentina en lo que Pence denominó las “audaces reformas” que encaró Macri.