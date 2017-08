“A lo mejor Cristina está decepcionada porque esperaba sacar más votos”

PASO

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal salió al cruce de las acusaciones de Cristina Kirchner, candidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana, por el escrutinio provisorio de las PASO. Vidal negó que haya habido anomalías y consideró que en el conteo definitivo no cambiará el resultado: “empate técnico”. “En ningún momento dije o digo que ganamos la provincia. Dije que hicimos una gran elección en términos de paridad. El escrutinio definitivo no puede dar una diferencia mayor de un punto para un lado o para el otro. Esa es la verdad”, señaló la mandataria. “A lo mejor la ex presidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos o porque el FPV redujo la cantidad de bonaerenses que lo eligieron y Cambiemos aumentó cuatro puntos respecto de las Paso de 2015”.