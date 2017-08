Procesan a Jaime por el yate

JUSTICIA

El detenido ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sumó otro procesamiento: esta vez por la posesión del lujoso yate Altamar 64, valuado en un millón de dólares. Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello, al determinar que la lujosa embarcación pertenecía al ex funcionario kirchnerista. El yate había sido encontrado en 2013, varado en Uruguay, y nunca había sido reclamado. Después de casi cuatro años de trámites, en julio pasado, el juez logró que la embarcación volviera al país y luego que pasara a cumplir tareas de seguridad contra el crimen organizado, para el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. El fiscal Carlos Rivolo había pedido el procesamiento del ex funcionario al considerar que el yate integra los bienes adquiridos en el marco del presunto enriquecimiento ilícito.