Esteban Bullrich sobre las elecciones de octubre: "Acá no hay más de dos alternativas"

El primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Esteban Bullrich, afirmó hoy que en las elecciones legislativas de octubre próximo "no hay más de dos alternativas", en alusión a su propuesta y la del opositor Unidad Ciudadana, y sostuvo que "la polarización no tiene nombre y apellido" sino que está relacionada con "la transformación definitiva en la provincia".



Además, el ex ministro de Educación aseguró que a los votantes que eligieron a la alianza oficialista el domingo último hay que "salir a buscarlos nuevamente" porque no están "confirmados" y "pueden cambiar el voto" en octubre.



"Acá no hay más de dos alternativas", dijo Bullrich en declaraciones a radio Mitre y subrayó como una de ellas a "la que está liderando (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, que es la transformación definitiva en la provincia, sobre todo en la resolución de problemas y peleas que nunca se dieron".