Vidal: "A lo mejor la ex presidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sostuvo hoy que “a lo mejor” la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “está decepcionada porque esperaba sacar más votos” en la provincia de Buenos Aires en las PASO del domingo último; Insistió en que el actual sistema de votación es “arcaico”, y consideró que el escrutinio definitivo que comenzará mañana “no cambiará el concepto de empate técnico” entre Cambiemos y Unidad Ciudadana en ese distrito.



“A lo mejor la ex presidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos, porque las encuestas le daban una proyección mayor. Objetivamente, el Frente para la Victoria redujo la cantidad de bonaerenses que lo eligieron y Cambiemos aumentó 4 puntos en relación a las PASO del 2015. Eso es lo que dicen los votos”, dijo Vidal esta mañana en declaraciones a radio Mitre.



Según la mandataria bonaerense, el escrutinio definitivo -que comenzará la justicia platense mañana a las 8- “no puede dar una diferencia mayor a un punto ni para un lado ni para el otro, y no terminará de cambiar el concepto de empate técnico” que se dio con el escrutinio provisorio.