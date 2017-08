Los resultados electorales desinflaron al dólar: $17,49

REACCIÓN DE LOS MERCADOS

El dólar mayorista retrocedió ayer 58 centavos en la rueda posterior a las Paso y terminó la sesión a 17,13 pesos en el Mulc, nivel que no alcanzaba desde el 20 de julio pasado y que representa una caída del 3,27%.

La fuerte baja que experimentó el billete refleja que el mercado tomó con calma y hasta euforia el resultado electoral que dio una victoria a nivel país mejor de lo esperada para Cambiemos y una elección no tan favorable como estimaban las encuestas a Cristina Kirchner.

En el mercado minorista, la divisa cayó 52 centavos, según el promedio que realiza el Banco Central (Bcra).

En el mercado minorista, el dólar Banco Nación (BNA) perdió 55 centavos al terminar a $ 17,49, mientras que el dólar blue operaba a $ 18,19.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 557,081 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron u$s 46,80 millones.

"El resultado de las Paso tuvo pleno impacto en el mercado local, que tuvo un cambio de tendencia que hizo derrapar los precios del dólar", analizo Gustavo Quintana de PR Cambios.

Remarcó además la existencia de un "perceptible cambio de humor que permitió la desaparición de la tensión observada en el mercado hasta fines de la semana pasada y los precios se acomodaron con cierta brusquedad a un nivel más acorde con el escenario".

"La ausencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones indica que la estrategia oficial consiste en dejar por el momento que el precio del dólar encuentre un nuevo punto de equilibrio que además puede estar influido por el resultado de la licitación de mañana (por hoy)cuando debe ponerse a prueba la respuesta del mercado en un nuevo vencimiento de los títulos de deuda de la autoridad monetaria", agregó.

En la previa electoral, el Banco Central (Bcra) utilizó más de u$s 1800 millones de sus reservas para contener el precio de la divisa. En las últimas 14 ruedas, la entidad hizo colocaciones que rondaron los u$s 300 millones y hasta rozaron los u$s 600 millones con un claro objetivo, que el dólar minorista no superara la barrera psicológica de los $ 18.

En la semana previa a las PASO el ritmo de colocación no se detuvo. El lunes pasado fueron u$s 165 millones y el martes u$s 208 millones. El miércoles fue el día de mayores complicaciones de mercado para la entidad. Entonces, debió colocar la suma récord de u$s 600 millones para marcar la cancha y el volumen negociado trepó por encima de los u$s 900 millones. El jueves la entidad vendió u$s 298 millones y el viernes volcó u$s 235 millones.