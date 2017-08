El oficialismo cree que el 80% del voto a Massa se volcará a Cambiemos

RUMBO A OCTUBRE

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), estimó ayer que tras las PASO y el resultado obtenido en la provincia de Buenos Aires por 1País “el 80% que vota a (Sergio) Massa es anti-cristinista” y en octubre va a volcarse a favor de Cambiemos.

Pinedo negó en forma terminante que el oficialismo haya manipulado la información durante el escrutinio provisorio de la provincia de Buenos Aires y aseguró: “Nosotros no nos dedicamos a eso. Esas son cosas que hacía el kirchnerismo”.

El senador marcó que en Cambiemos “no queremos que se construya desde la mentira, eso no es lo nuestro” y destacó que en Buenos Aires hubo “una elección reñida, más reñida de lo que parecía” porque es “una provincia compleja, muy grande, con muchas situaciones locales muy diferentes unas de otras y, bueno, pasa esto”.

Pinedo sostuvo que “parece que está claro que Massa no puede ser senador”, por lo que “supongo que el 80% que vota a Massa es anti-cristinista, muchos de ellos supongo que va a querer reafirmar la posición de Cambiemos”, indicó.