Cristina Kirchner: “Perdieron el plebiscito sobre el ajuste y pretenden manipular el resultado”

POLÉMICA POR EL ESCRUTINIO

En un duro comunicado la expresidente y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina de Kichner, advirtió: "No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado". Además, al igual que durante la madrugada del lunes, calificó a la demora en la carga de los votos del escrutinio como un acto "vergonzante de manipulación política".

"Perdieron el plebiscito sobre el ajuste y pretenden manipular el resultado electoral", se titula el comunicado que la exjefa de Estado difundió por redes sociales. "El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos les han dicho que no", reflexionó al igual que en su discurso ante los militantes.

El objetivo principal de la misiva es condenar el retraso en la carga de los votos que sin una cifra definitiva marca un empate técnico entre Cristina y Esteban Bullrich el candidato de Cambiemos. "Ayer por la noche (por el domingo) vivimos un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder", lanzó.

Los primeros datos difundidos pasadas las 21 marcaban un triunfo de Bullrich que por momentos rozó el 6%. Recién en la madrugada del lunes a paso muy lento se alcanzó una paridad que los distanció por casi 6.000 votos. "Unidad Ciudadana va a defender los derechos de la mayoría, y el primer derecho es el del voto", escribió. "Cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular", sostuvo.



Además adelantó que se van a presentar una serie de acciones políticas y judiciales "para que la voluntad democrática sea reconocida y aceptada".

Representantes del frente Unidad Ciudadana anunciaron por la tarde de ayer que aguardarán a conocer los resultados del escrutinio definitivo de las PASO en la Provincia de Buenos Aires antes de evaluar acciones legales contra funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En conferencia de prensa en el Instituto Patria, el dirigente Leopoldo Moreau, señaló: "No vamos a denunciar fraude. Sólo reclamamos que se conozca el resultado de esas 1.500 mesas que quedaron afuera del escrutinio provisorio porque estamos convencidos de que ese resultado es la verdad de la elección". "Ellos sabían que estaban manipulando la elección y que habían perdido en la Provincia de Buenos Aires, pero retuvieron los datos que le daban la victoria a Cristina y montaron un show”, dijo Moreau.