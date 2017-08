Baldassi: "Los cordobeses saben que este gobierno no les miente"

El primer precandidato a diputado nacional por Cambiemos en Córdoba, Héctor Baldassi, afirmó que el triunfo obtenido en las elecciones primarias en la provincia se debe a que los cordobeses saben que el gobierno nacional "no les miente", y consideró al distrito como "el motor del cambio" que impulsa el presidente Mauricio Macri en todo el país.



"Los cordobeses saben que este gobierno no les miente, que trabaja diciendo la verdad, que no toma atajos. Los cordobeses somos el motor del cambio", afirmó el ex árbitro en declaraciones a radio Mitre esta mañana luego del amplio triunfo por unos 16 puntos de diferencia con el 44,51% de los votos por sobre la lista del oficialismo provincial Unión por Córdoba.



"Si nos tenemos que remontar al 2015 no fue ningún batacazo. De acá de Córdoba fuimos los que iniciamos el motor del cambio en el 2015", evaluó el actual diputado nacional oficialista respecto de los resultados de ayer. "No fue una sorpresa, porque hablábamos con la gente, sabíamos lo que pensaban", añadió.