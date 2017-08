Cristina Kirchner, sus hijos y De Vido no votaron

La ex presidenta Cristina Kirchner, precandidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, no fue a votar en Río Gallegos, Santa Cruz. Tampoco lo hizo el ex ministro y diputado Julio De Vido ni los hijos de la ex presidenta.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no concurrió a votar este domingo en las primarias y tampoco sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Ambos debían sufragar en la Escuela N 11 de esta Capital, en tanto la ex presidenta debía emitir su voto en la Escuela N 9, Piedrabuena, también de Río Gallegos.



Según fuentes de su entorno, la ausencia se debe a cuestiones climáticas y para evitar complicaciones en los vuelos que no le permitirían a ella y su familia estar en la noche de este domingo en el Club Arsenal, en los festejos que prepara el kirchnerismo porque vislumbran una gran performance electoral.



Desde temprano circularon insistentemente versiones en Río Gallegos sobre la ausencia de la ex presidenta en la capital provincial.