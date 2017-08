El empate técnico entre Bullrich y Cristina Kirchner en Buenos Aires se resolverá en el escrutinio definitivo

Con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas, el escrutinio provisorio ya cerrado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires en la categoría senadores nacionales concluyó con un "empate técnico" entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, al ser la diferencia entre ambos de menos de un punto, por lo que será el conteo definitivo el que determinará el resultado final.



La lista de senadores de Cambiemos, que encabezaron Esteban Bullrich y Gladys González, cosechó 34,19 por ciento de los votos en la provincia de Buenos Aires, en tanto que Unidad Ciudadana, con Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana como cabezas de lista, sumó 34,11 por ciento, lo que representa una diferencia de 6.915 votos.



La diferencia no fue tan ajustada en la categoría diputados nacionales, en la que Cambiemos

Buenos Aires superaba por 2,21 por ciento de los votos a Unidad Ciudadana, al anotarse cada una 34,58 y 32,37 por ciento, respectivamente.



Si bien el resultado no es definitivo, ya que aún resta escrutar el 4,32 por ciento de las mesas, el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, confirmó esta mañana en diálogo con radio La Red que "el escrutinio provisorio terminó" y que el 4,26 por ciento de mesas que faltan contabilizar "pasarán al escrutinio definitivo", que comenzará mañana a las 18 horas, según confirmaron desde la Cámara Nacional Electoral.



En la categoría senadores nacionales, detrás de Cambiemos y Unidad Ciudadana, se anotaron 1País, con 15,53 por ciento de los votos; el Frente Justicialista, con 5,90 por ciento, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con 3,38 por ciento.



El resto de los espacios políticos no llegaron al piso mínimo establecido por la ley para poder seguir en carrera hacia las legislativas de octubre (Izquierda al Frente por el Socialismo, Creo, Frente Socialista y Popular, Frente Patriota Bandera Vecinal, Federal, Humanista, Todos por Buenos Aires, Del Campo Popular, Movimiento Organización Democrática y Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados).



En la categoría diputados nacionales, detrás de Cambiemos y Unidad Ciudadana, se anotó 1País, con el 14,78 por ciento de los votos; el Frente Justicialista, con 5,59 por ciento; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 3,62 por ciento.



Por debajo quedaron una serie de partidos que no alcanzaron el 1,50 por ciento: Izquierda al Frente por el Socialismo, Frente Socialista y Popular, Creo, Patria Grande, Federal, Frente Patriota Bandera Vecinal, Humanista, Todos por Buenos Aires, Encuentro Popular por Tierra Techo y Trabajo, Del Campo Popular, Movimiento Organización Democrática y Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados.