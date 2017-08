DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO

La desaparición de Sergio Maldonado significa un fuerte golpe para la democracia argentina y para el propio gobierno de Mauricio Macri. Frente a la falta de respuestas oficiales, Sergio, hermano del artesano desaparecido, cuestionó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidiera "mayor colaboración" de la familia en la búsqueda.

Maldonado cuestionó que "el Gobierno dice que yo no colaboro, hay un montón de cosas que dicen", por lo que remató: "Si quieren dejen todo y lo empiezo a buscar yo, y me hago cargo".

A 11 días de la desaparición del artesano de 28 años, Maldonado sostuvo que la situación se le "fue de las manos" al Gobierno que "no sabe cómo hacer para resolverlo y van estirando lo que pueden".

"Queremos que mucha gente se sume a pedir Justicia por Santiago, y que aparezca con vida lo antes posible. Estamos en el día 11", enfatizó y reprochó que los allanamientos que hicieron en destacamentos y móviles de Gendarmería el jueves "los tendrían que haber hecho hace una semana".

"Yo no estoy inventando algo, veo lo que figuran en las pericias o en los patrullajes, lo que dijo la Defensoría, lo que dijeron los veedores. Nos acusa a nosotros, cuando en realidad tiene que buscar por otro lado, es todo al revés esto", sostuvo tras el pedido de Bullrich de "mayor colaboración" por parte de allegados y la comunidad Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la búsqueda de Santiago.