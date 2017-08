Subiría la tasa de las Lebacs

OBSTÁCULO PARA PRODUCCIÓN E INVERSIONES

La inflación se desaceleró pero aún continúa en niveles altos, lo cual hace prever que la política monetaria del Banco Central de la República Argentina seguirá siendo de tasas elevadas, mientras persiste una fuerte compra de divisas de 2.000 millones de dólares mensuales, advirtió el economista jefe de la Fundación FIEL, Daniel Artana.

Sostuvo que ante la necesidad de absorber pesos del mercado para que no se vayan al dólar, el Banco Central seguirá aplicando una política dura similar a la implementada hasta ahora, y pagará por las Letras Lebac tasas que rondan el 26% e incluso más.

Artana explicó que esa decisión responde a que "la inflación ha cedido pero aún sigue siendo alta", pero en general los especialistas admiten que este nivel de tasas pasivas, genera su paralelismo con las tasas de los créditos, que son inviables para la inversión y la producción.

Por otra parte, este martes vencen letras por unos 535.000 millones de pesos, todo un desafío para el Central, porque si una parte importante de esas colocaciones se va al dólar, puede generar otra escalada del billete verde.

Las consultoras privadas ubicaron al costo de vida en el 2,1% promedio durante julio en el área metropolitana, mientras el INDEC reportó 1,7% a nivel nacional.

El economista dijo que la "inflación núcleo" de julio no ha sido buena, y esto preocupa al Banco Central y es probable que, para disciplinar los precios, sigamos teniendo una tasa de interés muy alta".

La inflación núcleo o "core inflation" mide precios al consumidor (IPC) sin tener en cuenta aquellos productos y servicios cuyos valores dependen de la época del año (estacionalización) o de factores externos a la política monetaria, como puede ser un conflicto internacional o una mala cosecha.

Más allá de la menor escalada de precios, Artana alertó que en la primera semana de agosto la inflación "cedió bastante, pero hay mucha volatilidad cambiaria, por lo que hay que esperar un poco para sacar conclusiones" definitivas.

Además, consideró que la suba del dólar registrada en las dos últimas semanas se debe a varios factores de carácter externo, como "la situación económica de Brasil y que la Argentina no ascendiera a país emergente en la calificación del Morgan Stanley".

Explicó que un factor que influye en el incremento de la divisa norteamericana es que el ahorrista argentino lo sigue usando como moneda de resguardo.

"Los argentinos siguen dolarizando sus ahorros a un ritmo de 2.000 millones de dólares por mes en el primer semestre", señaló Artana.

Dijo que la Argentina tiene una "necesidad de dólares que, si bien ha sido resuelta por los Gobiernos nacional y provincial como por el sector privado a través del endeudamiento externo, genera una fragilidad que no es explicada por lo que pasó esta semana".

Igual, hizo notar que el Banco Central aún tiene "un montón de instrumentos" y que además "tiene mucho poder de juego, tiene reservas que le permiten dar una batalla de acá a fin de año". Pero advirtió que la autoridad monetaria carece de poder fuego para "ganar una guerra de dos tres años".

También alertó que las inversiones están "demoradas a la espera de lo que pasa en las elecciones legislativas de octubre".