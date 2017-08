Más de 33 millones de argentinos eligen sus candidatos en las urnas

ELECCIONES PASO

Unos 33 millones de argentinos votarán hoy por cuarta vez en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) en las que, en esta ocasión, habrá internas en 18 provincias, de las cuales Cambiemos dirimirá candidatos en 11 distritos, mientras que el peronismo -en sus distintas vertientes- lo hará en 12.

El sistema de las PASO -implementado en el 2009- permitirá definir los candidatos a diputados nacionales de todas las provincias y a senadores sólo en ocho distritos, que competirán en las elecciones legislativas del 22 de octubre. Allí, en esa ocasión, se pondrán en juego 127 bancas de diputados nacionales por un período de cuatro años y 24 escaños del Senado, 3 por cada uno de los 8 distritos cuyos representantes finalizan en diciembre próximo sus mandatos de seis años.

Según cifras de la Cámara Nacional Electoral, un total de 33.104.626 argentinos están habilitados para votar en 98.084 mesas distribuidas en 14.433 establecimientos en todo el país, en un comicio custodiado por unos 100 mil efectivos militares y de seguridad.

Durante la elección de hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación realizará un operativo conjunto entre las distintas fuerzas federales y organismos nacionales para profundizar los controles en la frontera norte del país, que incluirá la identificación biométrica, con el fin de evitar el fraude electoral mediante la participación de extranjeros.

Además de las compulsas internas que definirán -en algunas fuerzas políticas y en algunos distritos- cuál de sus listas irá a las urnas en las elecciones de octubre, las PASO de hoy pondrán también a prueba a las fuerzas políticas más pequeñas, que enfrentarán el desafío de superar el 1,5% de los votos para poder seguir en carrera.

Distintos escenarios

También habrá primarias para cargos provinciales en 7 distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Fe y Catamarca. En seis distritos -Formosa, La Rioja, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero- no habrá competencia interna en ninguna de las agrupaciones políticas que se presentan.

En el resto de las provincias, Cambiemos tendrá internas en 11 distritos (Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz), mientras que el peronismo en sus distintas vertientes dirimirá postulantes en 12 (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán).

Los ex ministros Esteban Bullrich (Cambiemos) y Florencio Randazzo (Cumplir), la ex presidenta Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa (1País) se encuentran entre los principales precandidatos a senadores que competirán en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, con poco más de 12 millones de bonaerenses habilitados para votar, sin competencia interna en las principales fuerzas políticas.

En la provincia de Buenos Aires, que representa alrededor del 37% de la totalidad de electores del país, sólo habrá internas en el Partido Federal que presenta cuatro listas, el Partido del Campo con tres y la Alianza Frente Patriota, con seis nóminas.

Otros distritos

La provincia de Santa Fe es el distrito con mayor oferta electoral, donde los electores se encontrarán con un total de 57 boletas en el cuarto oscuro: de las tres fuerzas políticas mayoritarias en la provincia, Cambiemos es la única que presentó una sola lista interna, mientras que el Frente Progresista tendrá dos opciones y en el Frente Justicialista competirán tres nóminas.

En la ciudad de Buenos Aires, más de dos millones y medio de porteños elegirá quiénes serán los candidatos que disputarán en octubre 13 bancas en la Cámara de Diputados y 30 en la Legislatura porteña, con el interés centrado en los desempeños que tendrán Elisa Carrió (Vamos Juntos), Martín Lousteau (Evolución) y en la interna del kirchnerismo local, que dirimirá sus candidatos entre tres listas.

En Córdoba, el segundo distrito con mayor peso electoral del país y en el que Mauricio Macri obtuvo el mayor porcentaje de votos del país (71,52%) en la elección que lo consagró presidente de la Nación, el peronismo que gobierna la provincia desde 1999 y la alianza Cambiemos buscarán quedarse con la porción mayor del electorado en las PASO, en las que competirán seis alianzas y cinco partidos políticos.