El gobierno negó haber detenido a Maldonado

NACIONAL

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó a la justicia penal de Chubut que no se ha detenido a persona alguna con la identidad de Santiago Andrés Maldonado, el joven desaparecido hace 11 días luego de una manifestación mapuche en Chubut.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que el caso pueda encuadrarse como una "desaparición forzosa", entendió que una mirada en ese sentido "es una construcción" y aseguró que "en todo el rastrillaje que se hizo, no se confirmó de ninguna manera la presencia de algún rastro" del joven.

A su vez, las respuestas de la cartera y las fuerzas de seguridad coinciden con las declaraciones públicas efectuadas por la ministra, de que al joven no lo detuvieron, al menos oficialmente.

Por su parte, el juez De Santo se declaró incompetente por "razones de territorialidad", ya que en Esquel se promovió otro "Habeas Corpus" con el mismo objeto: conocer el paradero y las condiciones de Maldonado.



El Habeas Corpus ante De Santo fue promovido por organismos de derechos humanos nucleados en Encuentro Memoria Verdad y Justicia, debido a que se desconoce qué le pasó a Maldonado.

Las fuerzas de seguridad contestaron que no apresaron ni tienen detenido a Maldonado, al que identificaron con su tipo y número de documento: DNI 34.589.722.

Luego de recibir las contestaciones del Ministerio y las fuerzas, De Santo "elevó" las actuaciones a la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal.

Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el martes de la semana pasada en Cushamen, Chubut.