Lousteau cerró su campaña con un fuerte discurso opositor y ratificó sus aspiraciones para 2019

El precandidato a diputado nacional de Evolución Martín Lousteau cerró su campaña de cara a las PASO, en una disco del barrio de San Telmo, donde desplegó un discurso de fuerte tono opositor, ratificó su aspiración a gobernar la ciudad en el 2019 y pidió al electorado que en los comicios legislativos no se quede encerrado entre la "fe" de las promesas del gobierno y el "pasado" que dijo propone el kirchnerismo.



No nos gusta que nos digan más que van a llover inversiones, que nos prometan un segundo semestre, brotes verdes o que las cosas van a mejorar en diez años", disparó Lousteau desde el escenario montado en el Club Disco Museum del histórico barrio de San Telmo, donde le reclamó al Ejecutivo Nacional "no cerrarse" ante "los enormes problemas que tiene el país".



El ex embajador en Estado Unidos desplegó un discurso de marcado perfil opositor que transparentó la distante relación que tiene con Casa Rosada desde que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como Elisa Carrió, al frente de la lista de Vamos Juntos, le cerraran la posibilidad de participar en una interna de Cambiemos.



"Los argentinos ya vivimos muchas crisis, tenemos experiencia y si no nos dicen cómo se van a resolver los problemas, tenemos derecho a pensar que no saben cómo resolverlos o que tienen miedo", remarcó Lousteau y disparó el primer aplauso de la plantea y las gradas colmadas de voluntarios del espacio, que integran la UCR, el Partido Socialista e independientes.