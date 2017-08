Explotó un paquete bomba en la sede de la empresa encargada del escrutinio de las elecciones

DOS PERSONAS HERIDAS

Por la tarde de ayer, un explosivo de bajo poder disimulado dentro de un paquete similar a una encomienda estalló en las oficinas de Indra, una empresa española de informática ubicadas en el quinto piso del edificio Madero Riverside sobre la calle Cecilia Grierson al 200, en la barrio porteño de Puerto Madero.

La detonación causó dos heridos, una recepcionista de 25 años y a un cadete de 38 con lesiones en cara y dedos. La alerta llegó a las 16:15 al Departamento de Emergencias Policiales de la Policía de la Ciudad, que envió de inmediato a una ambulancia del Same y a efectivos de la comisaría 22º. La recepcionista, a pesar de haber recibido heridas leves, quedó internada en el hospital Argerich.

La explosión tiene una lectura inquietante: Indra es la empresa encargada del escrutinio provisorio de las elecciones de este domingo, con un contrato con el Estado de 25 millones de dólares. También lo hará en las elecciones legislativas de octubre. No es su primer trabajo para el Gobierno: la firma había embolsado 31 millones por contar los votos en los comicios presidenciales de 2015.



Desde el Gobierno nacional buscaron bajarle el tono a la explosión. Fuentes en la Casa Rosada aseguran que se trató de apenas "un petardo". El expediente recayó en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Guillermo Marijuan. Indra, por lo pronto, aseguró a través de un comunicado que está a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación.

Rafecas y Marijuan pudieron determinar que la encomienda, una caja rectangular de aproximadamente diez por veinte centímetros, fue entregada el martes último en la ex sede de la empresa en la esquina de Paraná y Santa Fe. Debido a la mudanza de la empresa, un cadete buscó la caja en el día de hoy para llevarla a una nueva oficina. La recepcionista lo abrió, con el cadete junto a ella, resultando heridos los dos.

De cara a esta información, Rafecas y Marijuan pidieron el relevo de las cámaras de seguridad alrededor de Paraná y Santa Fe para intentar dar con la identidad del motoquero que entregó el explosivo. Por otra parte ya comenzó la toma de las primeras declaraciones.

En tanto, desde el Correo Argentino, que tendrá un rol fundamental en la organización de las primarias, pidieron un "refuerzo especial de la seguridad" de su sede central y de "todas las zonas afectadas al proceso electoral" del próximo domingo. "Aquí no hubo una amenaza, sino una bomba de verdad. No podemos esperar al domingo a que la gente entre en pánico”, dijo uno de sus directivos.