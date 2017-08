Cristina: “No fuimos tan humildes como hubiéramos debido”

LA MATANZA

La ex presidenta y precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana (UC), Cristina Kirchner brindó su discurso de cierre de campaña antes del comienzo de la veda previa a las elecciones primarias que se celebran el próximo domingo. La ex mandataria criticó a su contrincante en la provincia, Esteban Bullrich por su frase sobre "meter presos a los pibes"; a María Eugenia Vidal por su activa participación en la campaña de Cambiemos; y a Mauricio Macri por las medidas económicas en general. "Yo creo que este rumbo económico está absolutamente equivocado y desacertado, necesita un límite, un freno”, afirmó. Culminó su discurso con una frase inédita: "Debo admitir que a veces no fuimos tan humildes como hubiéramos debido".

En La Matanza, Cristina estuvo acompañada por la intendenta Verónica Magario; el precandidato a senador, Jorge Taiana; el presidente del PJ bonaerense y precandidato a diputado, Fernando Espinoza; y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.